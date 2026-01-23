Prof. Dr. Kenan Özcan, yaptığı açıklamada; Cumhuriyetin temel değerlerine, laikliğe, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye yaşamı boyunca kararlılıkla sahip çıkan Uğur Mumcu'nun, 24 Ocak 1993'te alçak bir suikast sonucu katledildiğini hatırlattı.

'Aydınlanmacı Mücadelesi Yol Göstericidir'

Uğur Mumcu'nun aydınlanmacı mücadelesinin ve Cumhuriyet'e adanmış yaşamının, aradan geçen yıllara rağmen yol gösterici olmaya devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Özcan, Adıyaman'da düzenlenecek etkinlikte bu düşünsel mirasın saygıyla anılacağını ifade etti.

Anma programında, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın konuşmacı olarak yer alacağını belirten Özcan, Mumcu'nun Atatürk'ün 'fikri hür, vicdanı hür' birey idealini savunan gazetecilik anlayışıyla karanlığa karşı gerçeğin sesi olduğunu dile getirdi.

Anma Programı Bilgileri

Uğur Mumcu'yu Anma Etkinliği,

24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te,

Adıyaman Belediyesi Abdülhamit Han Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Kenan Özcan, açıklamasının sonunda tüm halkı ve basın mensuplarını etkinliğe davet etti.

Kaynak : PERRE

ADIYAMAN (PERRE) - (Berfin GÜRBÜZ)