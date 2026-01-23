Adıyaman Valiliği, il genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, köy yollarının kapanmaması ve ulaşımın aksamaması amacıyla İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin sahada görev yaptığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, İl Özel İdaresinin 78 araç ve 108 personelle gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken, karla kaplanan dağlık ve yüksek kesimlerde, tipi ve dondurucu soğuğun etkili olduğu en zorlu noktalarda dahi ekiplerin büyük bir fedakarlık ve azimle çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sahada görev yapan tüm karla mücadele ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak : PERRE