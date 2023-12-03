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Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin ile İlkem Yapı Tarsus Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı oyuncuları; Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 10 Aralık 2023 Pazar günü ‘Herkes Koşar Mersin’e’ sloganıyla koşulacak olan ‘5. Uluslararası Mersin Maratonu’nun Halk Koşusu kategorisini kayıtlarını yaptırdılar. Her 2 takımın oyuncuları da tüm vatandaş ve sporcuları maratona katılmaya davet etti.Secerlioğlu: “Bu tip uluslararası etkinliklerin Mersin’imize çok büyük faydası olduğuna inanıyorum”

İlkem Yapı Tarsus Spor Kulübü Başantrenörü Mustafa Secerlioğlu, 5. Uluslararası Mersin Maratonu’na kendilerinin de katılacağından söz ederek, “Maratondaki Halk Koşusu’na halkımızın da katılmasını bekliyoruz. Doğu Akdeniz'in Paris’i olarak kabul ettiğimiz Mersin’imize bu tip uluslararası etkinliklerin çok büyük faydası olduğuna inanıyorum. Bu tip organizasyonların sürekli yapılması hem Türkiye’miz hem Mersin’imiz açısından çok büyük katkı vereceğine inanıyorum” dedi.

İlkem Yapı Tarsus Spor Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Merve Uygül Bostancı da, “İlkem Yapı Tarsus olarak 5. Uluslararası Mersin Maratonu’nda yerlerimizi alacağız. Mersin bir spor kenti. Herkesi bu Halk Koşusu’na bekliyoruz. Mersin’de bu tarz aktivitelerin çoğalarak artmasını talep ediyoruz. 10 Aralık 2023 Pazar günü biz de oradayız” dedi ve herkesi bu koşuda yerini alması için Maraton’a davet etti.

Oyunculardan Büşra Akgün ise, “Mersin’de 10 Aralık Pazar günü 5. Uluslararası Mersin Maratonu var. İlkem Yapı olarak biz de orada olacağız. Oraya bütün Mersin’i davet ediyoruz. Ben açıkçası çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir etkinliğe katılacağım. Ki bu Mersin’de çok fazla olan bir durum sanırım. O yüzden bütün oraya bekliyoruz” diye konuştu.

Orak: “Uluslararası Mersin Maratonu Avrupa ve dünyada tanınan bir maraton”

ÇBK Başantrenörü Olcay Orak, maraton için çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak, “Maraton çok değerli. Uluslararası Mersin Maratonu Avrupa ve dünyada tanınan bir maraton. Biz de takım olarak maratonu destekleyeceğiz” dedi. Bu tür organizasyonların Mersin’in tanınması açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Orak, “Birçok spor kanalında yayımlanıyor. Farklı bir spor dalından söz ettirmek de çok önemli. Biz orada olacağız, herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

ÇBK oyuncularından Derin Yaya, Mersin’in bir spor şehri olduğunu söyleyerek, “Bu çok güzel bir organizasyon. Öncelikle Mersin’de organize edilmesi gerçekten çok güzel. Bizlerde o gün orada olacağız. Bu maratonun profesyonel anlamda düzenlenmesi, olimpik sporcuların gelecek olması ve halkımızın da katılım sağlamasıyla gerçekten şehrimiz adına güzel bir organizasyon olacak. Hem sporun popülerleştirilmesi hem de halka daha çok aktarılması açısından olumlu katkıları olacağına inanıyorum” maratonda koşacak herkese başarılar diledi.

ÇBK oyuncusu Asena Yalçın ise herkesi maratona davet ederek, “Çok büyük bir maraton olacak. 5.’si düzenleniyor. İnsanların gelmesi ve burada vakit geçirmesi çok güzel. Benim arkadaşım da İzmir’den katılmaya geliyor. Her yerden insan gelebilir. Bu Mersin için ve sporu daha da yukarıya taşımak için çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Tok: “Herkesi maratona bekliyoruz, çok keyifli bir maraton olacak”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kadrosu ve Daire Başkanları da Halk Koşusunda koşmak için kaydını yaptırdı. Genel Sekreter Olcay Tok da tüm Mersinlileri maratonda koşmaya davet etti.

Genel Sekreter Olcay Tok, en son 2018’de yapılmış olan Uluslararası Mersin Maratonu’nun pandemi gibi nedenlerden dolayı uzun süre yapılmadığını ancak bu sene 5.’sinin yapılacağını, bundan dolayı da mutlu olduklarını ifade etti. 10 Aralık’ta koşulacak olan maratonda, çok ciddi sporcuların olduğunun altını çizen Tok, “Halk Koşusu da yapacağız. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticileri olarak topluca katılımda bulunacağız. Herkesi maratonda koşmaya davet ediyoruz. Herkes buyursun gelsin, çok keyifli olacak. Bundan eminiz” sözlerine yer verdi.

Kaynak : PHA