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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vakit kaybetmeden bölgede yapımına başladığı konut ve köy evlerinin inşasını aralıksız sürdürüyor.

Depremlerde en fazla hasar gören Hatay’da yöresel ve yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü yansıtan afet konutları ve köy evleri inşa ediliyor.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 40 bloktan oluşan projenin 35’inin betonarme imalatları tamamlandı.

“HATAY’DA 45 BİN 186 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İNŞASI DEVAM EDİYOR”

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre bir yandan ince imalatların devam ettiği evlerde, altyapı çalışmaları da aralıksız devam ettiği belirtilien, konutların içinde yaşam alanlarının yanı sıra peyzaj ve çocuk oyun alanları da bulunulduğuna dikkati çekildi.

Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay’da 45 bin 186 bağımsız bölümün inşasının devam ettiğini belirterek, “Bu ay sonuna kadar 6 bin 219 konut, 760 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 979 evimizi hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde de deprem konutlarının inşasında son aşamaya geldiklerini bildiren Bakan Özhaseki, “Yatay ve yöresel mimariye uygun yaparak tamamladığımız evlerimizin anahtar teslimini inşallah bu ay gerçekleştireceğiz. Hatay'ı ayağa kaldırmak boynumuzun borcu.” diye konuştu.