Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun aldığı bu karar, ekonomistlerin yüzde 45 seviyesinde sabit kalacağı yönündeki tahminlerini aştı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, enflasyonun öngörülerin üzerinde seyrettiği ve yerel talebin dirençli bir şekilde devam ettiği vurguladı. Açıklamada, enflasyonun belirgin ve kalıcı bir şekilde kötüleşmesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağı belirtildi. Bu hamle öncesinde Merkez Bankası, politika faizini yüzde 45'te sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası, yazılı bir açıklama ile politika faizini yükseltme kararını duyurdu. Açıklamada, politika faizinin yükseltilmesi yanı sıra operasyonel çerçevede de değişiklik yapıldığı ve gecelik borçlanma ve borç verme oranlarının bir haftalık repo ihale faiz oranına göre belirleneceği belirtildi.

Ayrıca, enflasyonun ana eğilimindeki artışı dikkate alarak politika faizinin artırıldığına dair bir vurgu yapıldı. Enflasyonun belirgin bir şekilde düşene kadar ve enflasyon beklentileri tahmin aralığına yaklaşana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceği ifade edildi. Ancak, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir kötüleşme olması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağı belirtildi.

Kurul ayrıca, finansal istikrarı korumak için makroihtiyati politikaları uygulamaya devam edeceğini ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyeceğini vurguladı. Likidite gelişmelerinin yakından takip edileceği ve gerektiğinde sterilizasyon araçlarının kullanılacağı belirtildi.

Kurul, politika kararlarını enflasyonun ana eğilimini düşürmek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmak için belirleyeceğini açıkladı. Bu doğrultuda enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından takip edileceği ve tüm araçların fiyat istikrarını sağlamak için kullanılacağı vurgulandı.

Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.

Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir.

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, ay içinde yapılan düzenlemelerle finansal koşullar sıkılaştırılmış, para politikası aktarımı desteklenmiştir. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.”

Kaynak : PHA