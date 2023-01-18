Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, Gölcük Orman İşletme Şefliği Cumhuriyet mahallesi sınırlarında bulunan Devlet Ormanı üzerinde inşa edilen kaçak yapı tespiti sonrasında yasal işlemleri başlatarak inşaatın yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkımlar ilgili değerlendirmede bulunan Sakarya Orman Bölge Müdürü Orman Mühendisi Ziya Polat," İlgili mahkemece müsadere kararı verilen, ancak vatandaşlar tarafından imar barışı suiistimal edilerek kullanmaya devam edilmek istenilen kaçak yapının yıkımı Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait iş makinelerince yıkımı gerçekleştirdik. Sorumluluk bölgemizde tek bir kaçak yapı dahil olmak üzere asla ve asla taviz vermeyeceğiz."dedi.

