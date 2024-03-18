Çanakkale şehitlerine ve diğer tüm şehitlere rahmet dileyen Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Çanakkale Zaferi, bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zaferin adıdır. Yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı zafer, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı bir dönüm noktasıdır. İnşallah bu zaferin ışığında birlik, beraberliğimize daha sıkı bağlı kalarak aziz milletimizin bu gücünü tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Bu duygularla 18 Mart Şehitler Günü'nde Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün kahraman Mehmetçiklerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, vatan savunmasında şehit olan tüm kahramanlarımıza Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

Kaynak : PHA