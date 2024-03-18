Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yalova'da yaptığı konuşmada, depreme dayanıksız olan konutları yenilemek için ellerinden ne geliyorsa Bakanlık olarak yapacaklarının sözünü vererek, TOKİ vasıtasıyla yeni evler yapmaya devam edeceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yalova’ya 20 milyar lirayı geçen bir yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

TOKİ tarafından 2 bin 692 konutun tamamlandığını ve hükümet olarak Yalova’ya elimizden gelen bütün büyük yatırımları yaptıklarını belirten Bakan Özhaseki, "ihtiyaç neyse bunları gidermeye çalışıyoruz. Bağlarbaşı'nda 740 konutun inşaatına başladık. 304 konutu da bir hafta önce hak sahiplerine verdik.” dedi.

Depreme dayanıksız olan konutları yenilemek için ellerinden ne geliyorsa Bakanlık olarak yapacaklarının sözünü veren Bakan Özhaseki, “Bu konuda TOKİ kendisini ispat etti ve Türkiye'nin her yerinde imzası var. Bundan sonra da şehrimizi daha dirençli hale getirebilmek amacıyla TOKİ vasıtasıyla evler yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra Yalova'da Vali Hülya Kaya ile Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’u ziyaret etti.