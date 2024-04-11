Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve sarı-lacivertlilerin 4 milyon lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.İSTANBUL (İGFA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun almış olduğu kararlar belli oldu.

1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT’nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT’nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ’nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.–ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ERZURUMSPOR FK sporcusu CELAL HANALP’ın, 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.–ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü teknik sorumlusu YUSUF ŞİMŞEK’in, 07.04.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR–MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü sporcusu MÜCAHİT ALBAYRAK’ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 06.04.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.–BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN 131 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- BOLUSPOR Kulübünün, 06.04.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.–BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 229 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- EYÜPSPOR Kulübünün, 07.04.2024 tarihinde oynanan EYÜPSPOR–ALTAY Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- KOCAELİSPOR Kulübünün, 07.04.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK–KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 07.04.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER–İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü antrenörü RAMAZAN BURAK ÖNER’in, 07.04.2024 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR–GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- 1461 TRABZON FK sporcusu ALİ SÜHAN DEMİREL’in, 07.04.2024 tarihinde oynanan BURSASPOR-1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü görevlisi MEHMET BAYRAM’ın, 07.04.2024 tarihinde oynanan KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakadan men cezası olmasına rağmen sahaya girerek müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 6 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- UŞAKSPOR A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.–ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübünün, 07.04.2024 tarihinde oynanan İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ–ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, stadyumda hazır durumda bir yedek kale direği bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR Kulübünün, 07.04.2024 tarihinde oynanan 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR–KEMERKENT BULVARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Kulübü sporcusu ABDULKADİR ÇELİK’in, 07.04.2024 tarihinde oynanan ANADOLU ÜNİVERSİTESİ–KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Kulübü sporcusu ABDULKADİR ÇELİK’in, resmi güvenlik görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Kulübü sporcusu ÖZKAN GELDİ’nin, müsabaka sonrası rakip takım mensubuna yönelik kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübü kaleci antrenörü HÜSEYİN SERBES’in, 07.04.2024 tarihinde oynanan ANADOLU ÜNİVERSİTESİ–KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübü kaleci antrenörü HÜSEYİN SERBES’in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübü sporcusu ALİ OSMAN KARNAPOĞLU’nun, rakip takım mensubuna yönelik kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübü sporcusu ABDULLAH SEZGİN’in, müsabaka sonrası rakip takım mensubuna yönelik kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübü sporcusu BEDİRHAN SALİH’in, müsabaka sonrası rakip takım mensubuna yönelik yönelik kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- TURGUTLUSPOR Kulübünün, 07.04.2024 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyumda bulunan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 7.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü idarecisi YUNUS EROĞLU’nun, 03.04.2024 tarihinde oynanan HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ–ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı 42 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü idarecisi YUNUS EROĞLU’nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- AKHİSARSPOR Kulübünün, 07.04.2024 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR Kulübü Başkanı OSMAN BAHAROĞLU’nun, 07.04.2024 tarihinde oynanan KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR-OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- KUŞADASISPOR Kulübü teknik sorumlusu KORAY PALAZ’ın, 07.04.2024 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-MERKÜR JET ERBAASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 07.04.2024 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ORDUSPOR 1967 A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-MUŞ 1984 MUŞSPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. Başkanı İSA AKÇAY’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. görevlisi EVREN ERSOY’un, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. görevlisi EVREN ERSOY’un, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 07.04.2024 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR-NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.