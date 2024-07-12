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Milli Savunma Bakanlığı Şehit Talay için taziye yayımladı. Şehidin naaşının 13 Temmuz Cumartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğu açıklandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın şehit olduğu açıklandı. ANKARA (İGFA ) - Pençe Kilit Operasyon bölgesindeki acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

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