Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Peaky Blinders dizi serisinin merakla beklenen filmi ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’ 20 Mart’ta izleyiciyle buluştu. Dijital platformda yayınlanan film, 6 sezon süren dizide ikonik hale gelen klasik otomobilleri de hatırlatıyor. Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen otomobiller Peaky Blinders hayranlarını ziyarete bekliyor.

Yıllardır kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olma özelliğini koruyan ve koleksiyonlarıyla tarihin farklı dönemlerine ışık tutan Rahmi M. Koç Müzesi efsaneleşen dizi Peaky Blinders’ta yer alan çok sayıda klasik otomobile ev sahipliği yapıyor.

I. Dünya Savaşı sonrası İngiltere'nin Birmingham şehrinde, savaşın travmasını yaşayan Tommy Shelby ve ailesinin gücü, hırsı ve hayatta kalma mücadelesini, dönemin toplumsal çalkantıları üzerinden işleyen Peaky Blinders dizisi, karizmatik başrol karakteri, sinematografik görüntülerinin yanı sıra lüks dönem otomobilleriyle de dikkatleri çekti. 6 sezonun ardından 20 Mart’ta yayına giren ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’ filmiyle final yapan dizide kullanılan otomobiller, hikayenin geçtiği döneme uygun klasik ve lüks araçlardan seçilerek büyük ilgi gördü.

Karizmatik Thomas’ın Bentley’i

Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen otomobiller arasında 1908-1936 yıllarından çok sayıda Ford Model yer alırken, ilk sezonda oyuncu Cillian Murphy’in hayat verdiği ana karakter Thomas Shelby’nin kullandığı Ford Model T ile Shelby’nin karizmatik ve güçlü imajıyla özdeşleşen Bentley modeli ilgi çekiyor. Müzedeki Ford Model T ve Bentley’i gören ziyaretçiler, dizinin sembollerinden biri haline gelen otomobil sahnelerini adeta yeniden yaşayacak.

Koleksiyonda yer alan ikonik otomobillerin etiket bilgileri şöyle:

1908 Ford Model T Wagon-Amerika: Otomobil tarihinin öncü isimlerinden Henry Ford, 1908’de T Modeli’ni yarattı. 1927’ye kadar neredeyse hiç değişmeden üretimi devam eden araç, dünyanın ilk büyük seri üretim bantları kullanılarak toplam 15 milyon adet üretildi.

Müze koleksiyonundaki 1908 üretimi şasiye sahip 2 kişilik kamyon modeli, 1992’de Amerika’da Anderson tarafından tamamen restore edildi. T Modeli, zamanının en ucuz, en güvenilir ve etkili araçlarından biri olarak tarihe geçti.

Bentley - 1935 İngiltere: Bentley Motor Şirketi, 1919 yılında, 1. Dünya Savaşı’nda kullanılan başarılı aero engine serisi ile tanınan Walter Owen Bentley tarafından (1888-1971) İngiltere’de kuruldu. Şirket, 2. Dünya Savaşı yıllarına kadar ürettikleri hızlı ve lüks spor otomobiller sayesinde büyük bir başarı kazandılarsa da, Büyük Buhran’ın şiddetli finansal sorunlara yol açmasıyla 1931 yılında Rolls-Royce’a satıldı. Bu 3.5 litrelik (ya da ismini yapıldığı Rolls-Royce fabrikasından alan Bentley Derby) üstü açılabilen benzersiz gövdesi Fransız karoser yapımcısı de Villars tarafından yapıldı ve 1935’te Arjantin’e satıldı.

Austin – 1936 İngiltere: 1905 yılında Herbert Austin tarafından kurulan Austin Motor Company, çok kısa zamanda kalitesi ve özellikleri ile lider olarak anıldı. Firma, 1922 yılında ürettiği 747 cc’lik motor hacmine sahip Austin 7 modeli ile dört kişilik en küçük ve popüler aracı piyasaya sürerek araba sahibi olmayı kolaylaştırdı. Bunun yanı sıra Austin, araba çeşitlerine 12, 16, 20 ve en son örneklerinden olan 12-4’ü ekleyerek ürünlerinin çeşitliliğini artırdı. Müzede yer alan modelin ismi ise Heavy Twelve-Four Tourer

Rahmi M. Koç Müzeleri Hakkında

Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 1994 yılında kapısını İstanbul’da ziyaretçilerine açan Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul, Ankara, Cunda ve Ayvalık’taki dört ayrı müzesi ve bir kitaplığı ile dünya endüstriyel mirasının değerli örneklerini barındıran, dünya ölçeğinde tanınan ve takdir edilen bir kültür kurumudur. Toplamda 15 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzeleri’nde karayolu ulaşımı, raylı ulaşım, havacılık, denizcilik, makineler, iletişim, bilimsel aletler, model ve oyuncaklar görülebilir.

