Gözcü TV Medya Grubu sokak hayvanlarının sesini duyurmak ve onların yaşam koşullarına dikkat çekmek amacıyla ödüllü bir haber yazma yarışması düzenledi. Başvuru için son gün 31 Mayıs Cuma.İSTANBUL (İGFA) - Gözcü TV Medya Grubu tarafından düzenlenen "Patili Manşetler Haber Yarışması" sokaklarda yaşam mücadelesi veren patili dostlarımızın hikayelerini anlatmak, onlara yönelik farkındalığı artırmak ve toplumsal duyarlılığı pekiştirmek amacıyla düzenlendi.

150 KG MAMA ÖDÜLÜ

Yarışmaya katılan tüm haberler gozcutv.com sitesinde yayınlanacak ve yarışmanın kazananı ise bir jüri tarafından değil, doğrudan Google tarafından belirlenecek. Google analytics raporlarına göre en çok okunan haber yarışmanın birincisi olarak belirlenecek.

Yarışmaya katılım için gazeteci olmak ya da eğitimini almış olma şartı aranmazken, sokak hayvanlarına karşı duyarlı, haber yazma konusunda kendisini sınamak isteyen, yeteneklerine güvenen tüm katılımcılara açık. Haberlerde arana tek şart, evrensel habercilik kuralları ve etik değerlere riayet edilmesi istendi.

Başvuruların alınmaya başladığı yarışmaya katılım için son tarih 31 Mayıs Cuma günü gecesi olarak açıklandı.

Yarışmaya katılım için örnek alınacak konu başlıkları arasında şunlar yer aldı:

Sokak Hayvanlarının Zorlu Yaşam Koşulları Sokak hayvanlarının günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar ve tehlikeler.

Sokak hayvanlarının günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar ve tehlikeler. Sokak Hayvanlarına Yardım Kampanyaları Sokak hayvanlarına yardım eden sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin çalışmaları.

Sokak hayvanlarına yardım eden sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin çalışmaları. Yerel Yönetimlerin Sokak Hayvanları Politikaları Belediyelerin ve yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik politikaları ve uygulamaları.

Belediyelerin ve yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik politikaları ve uygulamaları. Sokak Hayvanlarının Sağlık Sorunları Sokak hayvanlarının en sık karşılaştığı sağlık problemleri ve bunların çözüm yolları.

Sokak hayvanlarının en sık karşılaştığı sağlık problemleri ve bunların çözüm yolları. Sokak Hayvanlarının Sahiplenilmesi Sokak hayvanlarının sahiplenilmesinin önemi, sahiplendirme hikayeleri ve bu sürecin nasıl işlediği.

Sokak hayvanlarının sahiplenilmesinin önemi, sahiplendirme hikayeleri ve bu sürecin nasıl işlediği. Kış Aylarında Sokak Hayvanları Kış aylarında sokak hayvanlarının karşılaştığı zorluklar ve onlara yardım etme yolları.

Kış aylarında sokak hayvanlarının karşılaştığı zorluklar ve onlara yardım etme yolları. Sokak Hayvanları ve Toplum Sokak hayvanları ile insanların ilişkisi, toplumsal bakış açıları ve bilinçlendirme çalışmaları.

Sokak hayvanları ile insanların ilişkisi, toplumsal bakış açıları ve bilinçlendirme çalışmaları. Sokak Hayvanları İçin Yaratıcı Çözümler Sokak hayvanlarının hayatını kolaylaştıracak yenilikçi ve yaratıcı projeler.

Sokak hayvanlarının hayatını kolaylaştıracak yenilikçi ve yaratıcı projeler. Çocuklar ve Sokak Hayvanlar ı Çocukların sokak hayvanları ile olan ilişkisi, bu ilişkinin önemi ve eğitici programlar.

ı Çocukların sokak hayvanları ile olan ilişkisi, bu ilişkinin önemi ve eğitici programlar. Sokak Hayvanları İçin Geçici Bakımevleri Geçici barınakların önemi, bu merkezlerde yapılan çalışmalar ve gönüllülerin katkıları.