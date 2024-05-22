Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda, Türkiye’nin ikinci yüzyılında gençlerin yeni anayasa sürecinde rol ve katılımlarını merkezileştirmek, yeni anayasa çalışmalarında fikir ve beklentilerini dinlemek amacıyla 27 Mayıs Darbesi’nin 64. yıl dönümünde "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması" gerçekleştirilecek. İSTANBUL (İGFA) - 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleşecek programda demokrasi, temel hak ve özgürlükler, aktif vatandaşlık, anayasal düzende yönetim sistemi ve devlet şekli gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ve bütüncül unsurlarının tamamına yönelik farkındalıkların artması toplantıların ana hedefi olacak.

Gün boyu gerçekleşecek toplantılarda gençlerin “Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında, ulusal, uluslararası tahammül ve sorumlulukları önceleyerek, devlet ve toplum yararına yeni anayasa hedefine katkıda bulunmaları amaçlanıyor.

"Gençliğin Yüzyılı, Yeni Yüzyılın Anayasası" başlığı ile gerçekleşecek "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşmasına" siyaset, akademi ve medya dünyasından önemli isimler de katılacak. Türkiye’nin sivil bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu her fırsatta dile getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sivil anayasa buluşmasında birer konuşma yapacaklar. Gerçekleşecek panel ve toplantılarda gençlerin yanı sıra akademisyenler de Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düşünce, fikir ve önerilerini ortaya koyacaklar.

GENÇLER SİVİL ANAYASADAN BEKLENTİLERİNİ TARTIŞACAK

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki sivil anayasa tartışmalarına katılacak olan gençler, 18-29 yaş aralığındaki başvuru sahipleri arasından anayasa çalışmalarına yönelik ilgi, birikim ve motivasyonlarına göre seçildi.

Toplantılardan genel beklenti, Sivil Anayasa Buluşması Programı ile gençlerin sivil anayasa çalışmalarına katılımlarında motivasyon ve sorumluluklarının desteklenmesiyle karar alıcı tasarruflarının gençlik ekseninde kolektif bir anlayışla şekillenmesine katkıda bulunulması olacak.

Buluşmanın; gençlerin beklentilerini ve Türkiye’ye dair hayallerini geniş bir perspektiften yansıtacak şekilde statüko, konjonktür ve çağın gereksinimlerine cevap verecek ölçüde yapılması planlandı.