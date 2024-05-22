CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'tan gereken mesajı alamadığını öne sürerek, hükümetin kendi ilan ettiği ekonomik hedefleri tutturamadığını savundu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetin kendi ilan ettiği ekonomik hedefleri tutturamadığını öne sürdü.

"Orta Vadeli Program'da enflasyon hedefi yüzde 33'tü bu yıl için. Sonra 36'ya çıkardılar. Şimdi 38 olarak geçen hafta bir kez daha revize ettiler" diyen Özel, enflasyonla mücadele edemedikçe, dar gelirlinin yüzünü güldürmek yerine onlara kemer sıktırmaya, emekliyi perişan etmeye devam ettiğini söyledi.

Kamuda tasarruf adı altında memurun servisiyle uğraşıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Öğretmenin atamasını yapmamayı marifet sayıyorlar. İşsize kamuda iş vermeyeceklerini 3 yıllığına ilan ediyorlar. Ama bir yandan da geçtiğimiz hafta köprü ve otoyollara son 5 ayda ikinci kez zam yaptılar. 1 Ocak itibariyle kamuya ait köprülere yüzde 76, yap-işlet-devret köprülerine, otoyollarına yüzde 50 zam yapmışlardı. 16 Mayıs günü kamuya ait köprülere bir 60 daha, yap-işlet-devretlere de bir 40 daha yaptılar. Sadece 5 ayda kamuya ait köprülerde yüzde 181, yap-işlet-devretlere yüzde 110 zam geldi. Enflasyonu düşüreceğiz diye asgari ücrete zam yapmamaya kalkanlar, emekliyi 10 bin liraya muhtaç bırakanlar, '3 yıl boyunca emekli olan kadar memur alacağız' deyip milyonlarca işsizin, milyonlarca KPSS'de dirsek çürütenin umutlarını tüketenler köprülere, yollara yüzde 181 zam yapıyorlar. Sonra da enflasyonla mücadeleden bahsediyorlar" diye konuştu.

Özel, ayrıca, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden alınan kredi faizlerine geriye dönük zam yapıldığını belirterek, "İşler tıkırında olsa faiz, kredi ödenecek. Kredi ödenemiyor, bir de faizini iki katına çıkarıp esnafın beline bir kazmayı da bunlar vuruyorlar. Demek ki neymiş? Bu iktidar, bu hükümet, bu Cumhur İttifakı 31 Mart'tan mesajı almamış, sarı kartı görmüş, hala esnafa faul yapıyor. Hesabını siz görürsünüz esnaf kardeşlerim." diye konuştu.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ İLK SEÇİMLERDE İKTİDAR YAPACAĞIZ"

CHP'nin 31 Mart seçimlerinde 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olduğunu anımsatan Özel, "Nisan ayında Türkiye'de yapılan hiçbir ankette birinci parti CHP'den başkası değildi. Hiçbir anket Nisan ayı boyunca AK Parti ile aramızdaki farkın kapandığını göstermedi, hepsinde açıldı. Mayıs ayında bütün anketler yine gelecek. İlk anketi gördük, müjdeler olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi yine birinci parti." değerlendirmesinde bulundu.