Adıyaman’da, park halinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Olay, Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 LA 120 plakalı motosiklet geçe geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü sabah uyandığında motosikleti bıraktığı yere gittiğinde motosikleti yerinde bulamayınca polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik kamerası çalışması başlatırken, motosikleti çalan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.