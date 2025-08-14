Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti’ye katılacağı iddiaları Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırırken, Çerçioğlu’nun bu akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) istifa dilekçesini ilettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Özlem Çerçioğlu’na AK Parti rozeti, partinin kuruluş yıldönümü etkinliğinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak.

Çerçioğlu’nun istifasının ardından Aydın’daki üç ilçe belediye başkanı daha CHP’den ayrıldı. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın da istifa dilekçelerini CHP Genel Merkezi’ne gönderdiği bildirildi.

Söz konusu gelişmeler, yerel yönetimlerde önemli bir değişim sürecini beraberinde getirirken, Aydın siyasetinde de yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

HABER: OĞUZHAN TÜRK - AYDIN/ TEK HABER AJANSI