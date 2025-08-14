130 gönüllü ile insani yardım, arama kurtarma ve sosyal etkinlikler

Derneğin kuruluş amacı ve faaliyetlerini anlatan Düşük, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak çalıştıklarını ifade etti. “Derneğimizin kuruluş amacı insani yardım, arama kurtarma, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak ve bunları gençlere, genç kitlelere, gelecek nesillere aktarabilmek” diyen Düşük, şu anda 130 gönüllüye sahip olduklarını belirtti.



Adıyaman’da Kahta, Samsat, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde şubeleşme için resmi başvuruların yapıldığını ve sürecin devam ettiğini aktaran Düşük, “İl olarak da Eskişehir’de resmi olarak temsilciliğimizi hayata geçirdik” dedi.



Eskişehir’de üç günde 15 gönüllü

Eskişehir şubeleşme süreci hakkında bilgi veren Düşük, Teşkilat İşleri Başkanı Ahmet Demir ve Eskişehir İl Başkanı Murat Ceylan’a teşekkür etti. Resmi kuruluşlarının üzerinden üç gün geçtiğini, bu süre içinde 15 gönüllüye ulaştıklarını belirten Düşük, gönüllü sayısını artırmak için il müdürlükleriyle görüştüklerini, etkinlikler planladıklarını ve gönüllülük çağrıları yaptıklarını söyledi.



Burs, insani yardım ve arama kurtarma çalışmaları

Eskişehir’de hayata geçirilen faaliyetlerden bahseden Düşük, hemşirelik eğitimi gören bir kız öğrenciye 10 bin TL burs bağlandığını, bursun üniversite eğitimi tamamlanana kadar devam edeceğini belirtti. Dezavantajlı gruplara yönelik başvuruların alındığını, gerekli kriterlerin değerlendirilerek destek sağlanacağını da ekledi.



Arama kurtarma ekiplerinin başvuru sürecini tamamladığını aktaran Düşük, “Ekipmanlarımız hazır, akreditasyon süreci için eğitim başvurularını yaptık. Ekiplerimiz daha önce farklı STK’lar ve AFAD aracılığıyla eğitim almış, donanımlı ekiplerden oluşuyor” dedi.



Şube açılışında çocuk şenliği planlanıyor

Eskişehir şubesinin açılışını önümüzdeki ay yapmayı planladıklarını belirten Düşük, açılışta çocuklar ve gençler için etkinlikler düzenleneceğini söyledi. Ayrıca, şubenin bulunduğu semtte dönem dönem milli ve manevi değerlerin aktarılabileceği açık hava sinema geceleri yapıldığını, kütüphane ve eğitim ofisinin gençler tarafından kullanılabildiğini, kreş biriminin ise dezavantajlı ailelerin çocuklarına ücretsiz hizmet verdiğini kaydetti.

Kaynak : PHA