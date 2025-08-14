‘Milletimizin refahını artırmak için çalışıyoruz’

Açıklamasında, kurulduğu günden bu yana tek amaçlarının milletin refahını artırmak ve ülkeyi her alanda güçlendirmek olduğunu belirten Kurt, “AK Parti, milletin partisi olarak; reformları, yatırımları ve milli iradeyi esas alan politikalarıyla Türkiye’nin geleceğine yön vermeye devam etmektedir” dedi.



Deprem sonrası Adıyaman’daki çalışmalar

6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman’da yürütülen çalışmalara da değinen Kurt, “Adıyaman’ımızda her sözümüzü tutmaya, konutlarımızı, iş yerlerimizi, altyapımızı tamamlamaya ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırmaya kararlıyız. Bizim için siyaset, milletimizin geleceğini inşa etme sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.



‘Türkiye Yüzyılı’ vurgusu

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Kurt, açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kurt, “Bu kutlu davaya emek veren, alın teri döken tüm yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyor; ebediyete irtihal eden dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

