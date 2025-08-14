‘Milletimize minnetle kutluyoruz’

Şan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Türkiye siyasi tarihinin en köklü ve başarılı hareketlerinden biri olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşunun 24. yıl dönümünü büyük bir gurur ve milletimize olan minnetle kutluyoruz. 14 Ağustos 2001’de, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, milletimizin teveccühüne mazhar olarak yola çıkan AK Parti, 24 yıldır ülkemizin demokrasi, kalkınma ve istikrar yolundaki en güçlü teminatı olmuştur. Sayın Erdoğan’ın vizyoner liderliği, azmi ve millet sevdası, partimizin her dönemde büyümesinin ve Türkiye’yi küresel arenada hak ettiği yere taşımasının en büyük itici gücü olmuştur.”



Kurucu kadroya teşekkür

Partinin kuruluşunda görev alan isimlere teşekkür eden Şan, “AK Parti’nin kuruluşundaki emekleriyle bu mücadeleyi başlatan tüm kurucu başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve milletvekillerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Onların ortaya koyduğu cesaret, birlik ruhu ve hizmet aşkı, bugün partimizin temel taşlarını oluşturmaktadır” dedi.



24 yılda kazanımlar

Şan, açıklamasında son 24 yılda partinin öne çıkan icraatlarını ise şu başlıklarla sıraladı:



Demokrasi ve istikrar: Darbe anayasasından halkın iradesine dayanan yeni anayasal sürece geçiş, açılım politikaları ve çoğulcu demokrasinin güçlendirilmesi.



Ekonomik kalkınma: Gayri safi milli hasılanın üç katına çıkması, altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla Türkiye’nin küresel bir aktör haline gelmesi.



Dış politikada liderlik: Komşularla sıfır sorun politikasından başlayarak, bugün dünyada barış ve adaletin savunucusu bir Türkiye vizyonu.



Sosyal refah: Sağlık, eğitim ve sosyal yardım alanlarında yapılan reformlar, dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi.



‘Yüzyılın Türkiyesi’ hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yeni hedeflere yürüdüklerini belirten Şan, “Bugün, Yüzyılın Türkiyesi vizyonuyla, milletimizin desteğiyle büyümeye ve ülkemizi daha ileriye taşımaya devam ediyoruz. Gençlerimizin, kadınlarımızın, çiftçimizin, esnafımızın ve tüm vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.



Milletvekili Şan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, partimizin kurucularına, tüm teşkilat mensuplarımıza ve 24 yıldır bizlere güvenen aziz milletimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Yolumuz, istişare, hizmet ve ileri Türkiye hedefiyle aydınlanmaya devam edecek.”

