Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine, olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbarla birlikte bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye birimleri, çok sayıda arazöz ve söndürme helikopteri sevk edildi.

Valimiz Sayın Atilla Toros, Silifke ilçesine bağlı Balandız ve Kırtıl Mahallelerinde, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 12.45 sularında başlayan orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu. #Mersin pic.twitter.com/vO4j9zSykX — Mersin Valiliği (@MersinValiligi) August 13, 2025

Yangının rüzgarın etkisiyle yayılmasını önlemek amacıyla, ekipler havadan helikopterle su atımı, karadan ise yangın söndürme araçları ve iş makineleriyle yoğun bir mücadele yürütüyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın dolayısıyla Kırtıl, Balandız, İmamuşağı ve Çamlıca mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Silifke-Gülnar karayolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.