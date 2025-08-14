Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine, olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbarla birlikte bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye birimleri, çok sayıda arazöz ve söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangının rüzgarın etkisiyle yayılmasını önlemek amacıyla, ekipler havadan helikopterle su atımı, karadan ise yangın söndürme araçları ve iş makineleriyle yoğun bir mücadele yürütüyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın dolayısıyla Kırtıl, Balandız, İmamuşağı ve Çamlıca mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Silifke-Gülnar karayolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İGF