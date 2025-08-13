Araştırmanın kapsamı

26 ilde 3 bin 120 katılımcıyla yapılan ankette, katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.



Partilerin oy oranları

Araştırma sonuçlarına göre, partilerin oy dağılımı şu şekilde oldu:



AK Parti: %30,5



CHP: %30,5



DEM Parti: %8,4



MHP: %8,2



İYİ Parti: %6,3



Zafer Partisi: %3,7



Saadet Partisi: %2,4



Yeniden Refah Partisi: %2,3



Yerli ve Milli Parti: %2,0



Büyük Birlik Partisi: %1,8



Anahtar Partisi: %1,7



Diğer partiler: %2,2



Başa baş yarış

Anket sonuçları, AK Parti ile CHP’nin oy oranlarının eşit olduğunu ve seçim yarışında başa baş bir tablo oluştuğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, diğer partilerin oy oranları tek haneli seviyelerde kaldı.



Önceki seçimlere kıyasla tablo

Araştırma, seçmen tercihlerinde son aylarda yaşanan değişimleri de yansıtıyor. Özellikle ilk iki sırada yer alan partilerin oy oranlarının birbirine eşitlenmesi, olası bir seçimde kritik dengelerin küçük oy geçişleriyle değişebileceğine işaret ediyor.

Kaynak : PHA