İçme suyu sorununun temel nedenleri

Belediye, Adıyaman’ın uzun süredir en önemli sorunlarından birinin içme suyuna erişim olduğunu belirtti. Bu sorunun kaynağında üç temel faktörün öne çıktığı ifade edildi:



1- Koçali Barajı’nın hâlâ tamamlanmamış olması,



2- Geçmiş yıllarda yeterli yatırım yapılmaması,



3- Suyun yalnızca doğal kaynaklardan sağlanması.



Açıklamada, bu yapısal eksikliklerin uzun yıllardır şehrin su altyapısında ciddi bir baskı oluşturduğu ve kalıcı çözüm için stratejik yatırımlar gerektiği vurgulandı.



Dönüşümlü su arzına neden gidildi?

Belediye, 6 Şubat depremlerinin ardından içme suyu hattında yüksek kayıp-kaçak oranı oluştuğunu, buna ek olarak kuraklık, mevsimsel debi düşüşleri, su israfı ve toplu konut inşaatlarında artan su kullanımı gibi etkenlerin mevcut sıkıntıları daha da artırdığını bildirdi. Bu nedenlerle dönüşümlü su arzına gidildiği belirtildi.



Yaklaşık 700 kilometrelik şebekenin dönüşümlü olarak boşaltılıp doldurulması sürecinde, basınç dalgalanmalarına bağlı arızalar meydana geldiği, bunun da zaman zaman plansız kesintilere yol açtığı ifade edildi. Belediye ekiplerinin bu arızalara anında müdahale ettiği aktarıldı.



Zorunlu su kesintisinin gerekçesi

Son dönemde yaşanan kent genelindeki uzun süreli kesintinin nedenlerine de yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“6 Şubat depremlerinden sonra geçici barınma alanlarında yaşayan vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamadan İndere’de yapımı süren yaklaşık 23 bin kalıcı konuta bir an önce yerleşebilmesi için içme suyu bağlantılarının ivedilikle tamamlanması gerekmiştir. Bu amaçla, Emlak Konut iş birliğiyle 9 ay önce başlatılan ve 4,5 kilometrelik bölümü yenilenen Havşeri İsale Hattı’nın kış gelmeden şehirdeki mevcut su şebekesine bağlanması zorunlu hale gelmiştir. 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 06.00’da başlayan ve 7 ekibin yürüttüğü çalışmalarla İndere, Havşeri ve şehir merkezinde toplam 15 hat ve pompa istasyonu bağlantısı yapılmış, 36 saat süren bu çalışmalar nedeniyle kent genelinde zorunlu su kesintisi uygulanmıştır.”



Vatandaşlara ön bilgilendirme ve tanker desteği

Belediye, çalışmalar öncesinde kent genelinde vatandaşların önceden bilgilendirildiğini, mağduriyetin en aza indirilmesi için su depolarının doldurulduğunu, deposu olmayan bölgelere ise tankerlerle su ulaştırıldığını bildirdi.



Altyapı çalışmaları kurumlarla iş birliği içinde sürüyor

Deprem sonrası zarar gören şehir içi içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ile ana su kaynakları ve isale hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yürütüldüğü belirtildi.



Kasım ayı sonunda tamamlanması planlanıyor

Belediye, Nisan ayından bu yana şehir içindeki depremden hasar gören içme suyu hattının 420 kilometresinin yenilendiğini açıkladı. Hedefin, Kasım ayı sonunda evsel bağlantılarıyla birlikte çalışmaları tamamlayarak halkın hizmetine sunmak olduğu belirtildi. Çalışmaların bitmesiyle şehrin içme suyu sorununun önemli ölçüde çözüleceği kaydedildi.



Bilgi kirliliğine karşı uyarı

Açıklamanın sonunda, başta belediye olmak üzere kamu kurumlarını hedef alan, “bilgi kirliliği” niteliğinde olduğu belirtilen paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı. “Tüm vatandaşlarımızın belediyemizce yapılacak resmi açıklamalar ve bilgilendirme mesajlarını esas almalarını önemle rica ederiz. Başta su sorunu olmak üzere şehrimizin tüm sorunlarını birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşacağız. Daha güzel yarınları hep birlikte kuracağız” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PHA