“Teklif, kamu emekçileri ve emeklilerle dalga geçmektir”

Polat, hükümetin 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 10, ikinci altı ay yüzde 6; 2027 yılı için ise ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında zam teklif ettiğini hatırlatarak, “İktidar 4 milyon kamu emekçisine, 2,5 milyon emekliye ve aileleriyle birlikte 25 milyonluk devasa bir kitleye bir artış değil, sefalet, yoksulluk ve güvencesizlik teklif etmiştir” dedi.



“Kamu emekçileri 2 yıl daha açlığa mahkûm edilecek”

Açıklamasında, bu oranların kabul edilmesi halinde kamu emekçileri ve emeklilerinin iki yıl daha açlık sınırında yaşamaya zorlanacağını belirten Polat, “Belli ki bir kez daha ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyorlar. Geride kalan 7 dönemde olduğu gibi iktidarın senaryosunu yazdığı oyunda başrolde oynayan konfederasyon, önce itiraz edecek ama grev hakkını kullanmayacak, ardından noter vazifesi gören hakem heyetine gidecek ve teklif büyük oranda kabul edilecek. Böylece hem iktidar hem de yandaş konfederasyon tepkileri minimalize ederek kamu emekçilerini ve emeklileri açlık ve sefalete mahkûm edecek” ifadelerini kullandı.



“Enflasyona göre zam, sıfır zam demektir”

Polat, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına dayalı zam hesaplamalarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, “Enflasyona göre maaş zammı, sıfır zam demektir. Sahte rakamlarla yapılan hesaplamalar reel gelirimizi eritir, yoksulluğumuzu artırır. 2012’den bu yana yürütülen toplu sözleşme sürecinde ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi, ek gösterge adaletsizliğinin ortadan kaldırılması, 3600 ek göstergenin tüm birinci derece kamu emekçilerine verilmesi, mesai ücretleri, harcırahlar, kira, kreş, giyim, ulaşım ve yemek yardımları gibi temel taleplerin hiçbiri karşılanmamıştır” dedi.



“Bu teklifle uzlaşma değil, mücadele edilir”

KESK adına yapılan açıklamada, teklifin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, “Kimsenin bu teklife değer yüklemeye, birkaç puan artırılırsa çözülür yaklaşımı sergilemeye hakkı yoktur. Çalışma Bakanı ‘tüm tarafları memnun edecek şekilde uzlaşma’ ifadesini kullansa da 7 dönemdir yapılan uzlaşmaların sonucu ortadadır. Yeni bir uzlaşma daha fazla sefalet ve yoksulluk getirecektir. Bu teklifle uzlaşma değil ancak mücadele edilir” denildi.



KESK’ten dayanışma çağrısı

KESK, tüm kamu emekçilerini ve emeklileri, “İnsanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli istihdam, güvenli gelecek, demokratik ve adil çalışma yaşamı, halktan yana bir kamu hizmeti ve gerçek bir toplu pazarlık hakkı” için mücadeleye davet etti. Açıklamada, “Yeni bir satış sözleşmesine izin vermemek için sesimizi yükseltelim. Aksi halde hepimiz kaybetmeye devam edeceğiz” çağrısı yapıldı.

Kaynak : PHA