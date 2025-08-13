“AK Parti, milletimizin desteğiyle bugünlere geldi”

14 Ağustos 2001’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarının liderliğinde kurulan AK Parti’nin 24. yılını kutladıklarını ifade eden Alkayış, partinin kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarla ülkenin gelişimine katkı sunduğunu söyledi.



Alkayış, “Tecrübeli ve yetkin kadrolarıyla 24 yılda Türkiye için önemli yatırımlar yapan, yüzlerce projeyi hayata geçiren partimiz, bu süre içerisinde milletimizin önündeki birçok engeli ve yasaklamaları kaldırarak demokrasinin önünü açmıştır. Eğitim, sağlık, adalet, tarım ve ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda elde edilen kazanımlarda AK Parti’nin payı büyüktür” dedi.



“Türkiye’nin etkisi dünya genelinde hissediliyor”

Partisinin, izlediği siyasetle yalnızca Türkiye gündemini değil, aynı zamanda dünya gündemini de belirleyen bir konumda olduğunu ifade eden Alkayış, “Bugün Türkiye’nin karşı çıktığı bir projenin dünyada uygulanabilirliği nasıl mümkün değilse, Türkiye’nin benimsediği bir yatırımın engellenebilirliği de o şekilde mümkün değildir. Bu noktada AK Parti’nin etkisi büyüktür” diye konuştu.



“Gücünü milletten alan bir siyasi hareket”

Alkayış, AK Parti’nin gücünü her zaman milletten aldığını ve milletin desteğini kazanarak yoluna devam ettiğini vurgulayarak, “Ülkemizin ve milletimizin yarınlarını inşa etmek için canla başla çalışıyoruz. İnsanımızın aydınlık geleceği için atılacak daha çok adımımız, hayata geçirilecek projelerimiz ve hiç yitirmediğimiz inancımız vardır” ifadelerini kullandı.



Kuruluş yıldönümü mesajı

Alkayış, AK Parti’nin kuruluşunun 24. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarına, gönüllülere ve Adıyamanlı hemşehrilerine teşekkür ederek, “AK Parti, milletimizin ortak paydası ve buluşma yeridir. Milleti ile elbirliği ve gönül birliği etmiş bir parti olarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Kaynak : PHA