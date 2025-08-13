Yoğun başvuru ve rehberlik desteği

Bir yıl boyunca yoğun bir ders çalışma süreci geçiren ve AKEM’in eğitim hizmetlerinden faydalanan öğrenciler, tercih döneminde de hata yapmamak için belediyenin sunduğu ücretsiz danışmanlık hizmetini tercih etti. Eğitimciler, öğrencilerin puanları ve hedefleri doğrultusunda en uygun bölümleri değerlendirerek tercih listelerini oluşturdu.



Tercih danışmanlığının yanı sıra, ortaöğretim son sınıfta öğrenim gören öğrenciler de önümüzdeki yıl girecekleri YKS öncesinde AKEM’de rehberlik ve eğitim desteği almaya devam ediyor. Böylece öğrenciler, sınav hazırlık sürecini planlı ve bilinçli bir şekilde sürdürüyor.



Öğrencilerden teşekkür

Hizmetten faydalanan öğrenciler, doğru tercih konusunda önemli bir destek aldıklarını belirterek Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür etti.



Başkan Tutdere: “Gençlerimiz yalnız değil, biz varız”

Öğrencilerin yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Tutdere, şunları söyledi:

“Gençlerimizin geleceğine yön verecek bu önemli dönemde onların yanında olmak bizim için büyük bir mutluluk. AKEM’de görev yapan değerli eğitimcilerimiz sayesinde, öğrencilerimiz hem doğru tercihler yapıyor hem de gönül rahatlığıyla yeni eğitim hayatlarına adım atıyor. Her zaman söylüyorum; gençlerimiz yalnız değil, biz varız. Onların başarısı, Adıyaman’ın başarısıdır.”

Kaynak : PHA