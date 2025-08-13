Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüşmesinde bölgesel istikrar, terörle mücadele ve işbirliği konularını ele aldı. Basın toplantısında YPG’yi hedef alan açıklamalarda bulunan Fidan, “İran'dan, Irak'tan gelen örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini görüyoruz. Örgüt, bölgedeki durumda kendine faydayı maksimize etmeye çalışan bir tutum içinde. Bunu görmediğimizi zannetmesinler” ifadelerini kullandı.



“YPG, olumlu havayı bozuyor”

Bakan Fidan, Suriye’deki olumlu gelişmelerden rahatsızlık duyan aktörlerin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“YPG oyunbozanlık yapıyor, sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor. Burada bir meydan okuma var. Sorunları barışçıl şekilde çözmek istiyoruz. Bu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor. Bölgesel işbirlikleri, Suriye’nin yaralarını sarabilecek potansiyele sahip. En büyük öncelik, halkın can güvenliğinin sağlanması, ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması. Bölgede yeni bir dönem var. Türkiye’de de yeni bir ruh var. Ama artık YPG’nin yönetim kadrolarının da zamana oynama politikasında durması gerekiyor. Yol yakınken Kürt kardeşlerimizi daha fazla riske atmaktan, geleceklerini rehin almaktan vazgeçmeleri lazım.”



“Büyük bir iyi niyet arıyoruz ama kimse enayi değil”

Fidan, sürece ilişkin samimi bir yaklaşım beklediklerini belirterek, “Kusura bakmayın, kimse enayi değil. Biz bu süreçlere büyük bir iyi niyet yatırıyoruz diye, ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz. Büyük bir devlet olmanın kuralı var, biz de onu uyguluyoruz. Sizi tekrar uyarıyorum, durduğunuz yer doğru değil. Onu değiştirin artık. Suriye’yi birlikte nasıl inşa edeceğimizi düşünün” dedi.



“Suriye’deki karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail”

Yeni Suriye’nin kültürlerin bir arada yaşadığı bir ülke olması gerektiğini vurgulayan Fidan, “Ancak her ülke bizim gibi yapıcı bir vizyon ortaya koymuyor. Oyunbozanların başı İsrail. Süveyda’daki olaylarda ortaya çıkan karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda. Suriye yönetiminin kurumları ve halkı ayağa kaldırmak için ortaya koyduğu çabayı desteklemeliyiz” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA