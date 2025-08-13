Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Bakan Yardımcısı İnan, ilk olarak Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ile bir araya geldi. Daha sonra, Zey köyü sınırları içerisinde planlanan ve proje çalışmaları süren Küçük Sanayi Sitesi alanında incelemelerde bulunan İnan’a; Vali Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.



Bölgedeki incelemelerini tamamlayan Bakan Yardımcısı İnan, ATSO’yu ziyaret ederek Başkan Mehmet Torunoğlu’ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının oda başkanlarıyla bir araya gelen İnan, kentteki ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Kaynak : PHA