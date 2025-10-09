Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya ve Belçika'da temaslarda bulunmak üzere yurt dışına hareket etmeden önce önemli açıklamalarda bulundu. Özel, AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini vurgulayarak 'Demokratik siyaset isteyen herkesin beklentisi, Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasıdır' dedi.

Gazze'deki ateşkes sürecine değinen Özel, 'Sonuçta adil bir barış süreci yürümediğini söylemiştik. Ancak en kötü barışın savaştan iyi olduğunu da söyledim. Bir anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkes varsa biz oradayız, çünkü ateşkes varsa çocuk ölümü yoktur, kadın ölümü yoktur, masum sivillerin ölümü yoktur. Bundan sonra can kaybı yaşanmayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz' dedi.

'Filistinlilerin Söz Sahibi Olması Lazım'

Gazze'nin yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, 'Bundan sonraki süreçte Gazze yönetiminde Filistinlilerin söz sahibi olması lazım. Gazze Şeridi Filistinlilerindir ve Filistinlilere bırakılmalıdır. Gazze'nin kaynaklarının Batılı devletler ve İsrail tarafından sahiplenildiği, Filistinlilerin ise geri planda bırakıldığı bir düzen adil bir düzen olamaz' ifadelerini kullandı.

'Siyasi Tutsakların Serbest Bırakılması Gerekir'

Özel, Adalet Bakanlığı'nın Selahattin Demirtaş kararına yaptığı itirazı eleştirerek, 'Son derece yanlış bir iş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Türkiye açısından bağlayıcıdır. Bu kararların tanınıp, başta Sayın Kavala, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer siyasi tutsakların serbest bırakılması gerekir. Eğer demokratik siyasetin önü açılacaksa, bu DEM tarafında Selahattin Demirtaş ile olur. Bu, demokratik siyaset isteyen herkesin beklentisidir' dedi.

AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasının anayasal bir gereklilik olduğunu hatırlatan Özel, 'Bir an önce bu kararların uygulanması, zaten Anayasa'ya uymanın gereğidir' ifadelerini kullandı.

CÖzel, açıklamalarının ardından yurt dışı programı kapsamında gerçekleştireceği İspanya ve Belçika temasları için İstanbul'dan ayrıldı.

Kaynak : PERRE