Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, okullarda akademik başarıyı artırmak ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla saha çalışmalarına hız verdi. Ekip, okul bazlı stratejiler ve eylem planlarıyla sürdürülebilir başarı hedefliyor.

Bu kapsamda Ar-Ge ekibi, okullarda akademik başarıyı izleme, değerlendirme ve geliştirme süreçlerinde oluşturulacak komisyonların kurulması konusunda idareci ve öğretmenlere rehberlik ediyor.

Hazırlanan analizler doğrultusunda mevcut başarı düzeyinin korunması ve daha da artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda okul bazlı, gerçekçi ve uygulanabilir stratejiler ile eylem planları hazırlanarak eğitim sürecine yön veriliyor.

Yürütülen çalışmalarla Adıyaman'daki eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi ve öğrenci başarısında istikrarlı bir artışın sağlanması amaçlanıyor. İl Millî Eğitim Müdürlüğü, bu süreçte okullar arasında iş birliği ve deneyim paylaşımını da teşvik ederek sürdürülebilir bir gelişim modeli oluşturmayı planlıyor.

