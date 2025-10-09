Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, emlak sektörü dijital dönüşümle yeni bir çağa adım atıyor. 'Emlak Piyasa Sistemi' sayesinde fahiş fiyatlar, bilgi kirliliği ve belirsizlik sona eriyor; tüm işlemler şeffaf, güvenli ve veriye dayalı hale geliyor.

Şeffaf ve Denetlenebilir Piyasa Dönemi

Yeni sistemle birlikte Kahta'daki tüm lisanslı emlakçılar, ilanlarını ortak bir platformda paylaşarak 'ortak portföy' oluşturabilecek. Böylece piyasa şeffaf, ölçülebilir ve denetlenebilir bir yapıya kavuşacak. Sistem içerisinde yer alan 'Rayiç Değer Talepleri' modülü sayesinde her mülkün gerçek değeri, tüm emlakçıların ortak değerlendirmesiyle belirlenecek. Rastgele fiyat belirlemenin önüne geçilecek, vatandaş güvenli ve adil fiyatlara erişebilecek.

Kahta'ya Özel İlan Sitesi Yayında

Emlakçılara özel olarak geliştirilen ilan sitesi ile Kahta'daki tüm ilanlar tek bir çatı altında toplanıyor. Bölgesel piyasa analiz modülü sayesinde ise satışların yoğunlaştığı bölgeler, fiyat artış ve düşüşleri dijital ortamda anlık olarak izlenebilecek. Böylece piyasadaki hareketler tamamen şeffaf bir şekilde takip edilecek.

Model Proje: Yerelden Ulusala

Kahta Emlakçılar Derneği Başkanı ve proje paydaşları, 'Emlak Piyasa Sistemi'nin sadece Kahta için değil, gelecekte bölgesel ve ulusal emlak piyasaları için de örnek bir model oluşturacağını vurguladı. Dijitalleşen bu yeni sistemle hem emlakçılar hem de vatandaşlar doğru bilgiye ulaşabilecek; adil fiyatlandırma ve güvenilir ticaret ortamı güçlenecek.

'Kahta Artık Dijital Piyasa Döneminde'

Kahta Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, projeye desteklerinden dolayı Kahta Belediyesine teşekkür edildi. Dernek temsilcileri, 'Kahta artık gayrimenkul sektöründe dijital piyasa dönemine geçiyor. Fiyat istikrarsızlığı yerini veriye dayalı analizlere bırakıyor. Teknolojinin gücüyle şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir bir piyasa inşa ediyoruz,' ifadelerini kullandı.

