Adıyaman'da okullarda sürdürülen sabah egzersizleriyle öğrenciler güne enerjik başlıyor. İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun'un da katıldığı etkinlikte, öğrenciler sporun yanı sıra 'Kaşif 02' Projesi kapsamında bilim ve teknolojiyle buluştu.

İl Müdürü Tosun Öğrencilerle Egzersiz Yaptı

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Merkez Tekpınar Köyündeki Eczacıbaşı - TEV İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte sabah egzersizlerine katıldı. İl Müdürü, okul bahçesinde öğrencilerle geleneksel oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Ziyaret kapsamında sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden İl Müdürü Tosun, derslere katılım sağlayarak, öğrenme süreçlerini yerinde gözlemledi. Ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim-öğretim çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

'Kaşif 02' Projesi Öğrencilerle Buluştu

Ayrıca, Ar-Ge Birimi tarafından yürütülen 'Kaşif 02' Projesi mobil aracı da köy okulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Öğrenciler; uzay teleskobu, VR gözlük, 3D kalem ve yazıcı gibi araçlarla bilim ve teknolojiyi deneyimleme fırsatı buldu.

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Müdürlük olarak öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla bilim, teknoloji ve sporla buluşturmaya devam ediyoruz' denildi.

