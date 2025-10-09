Adıyaman, 24-25-26 Ekim tarihlerinde kültür, sanat ve doğanın iç içe geçtiği renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesinin destekleriyle düzenlenecek 'Geleneksel 7 Renk Festivalleri', Ali Dağı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Doğanın Kalbinde Renkli Etkinlikler

Katılımcılar, festival boyunca kamp alanlarında rahat ve güvenli bir şekilde konaklayabilecek, konserlere katılıp off-road gösterilerini izleyebilecek, paraşütle doğanın güzelliğini keşfedebilecek ve fotoğraf sunumlarıyla dolu dolu bir hafta sonu geçirecek.

Adıyaman'ın Güçlü STK'ları El Ele

Adıyaman'ın aktif sivil toplum kuruluşlarından Perre Off-Road Kulübü, AFOT Derneği (Adıyaman Fotoğraf Topluluğu), 02 Kamp Kulübü ve Patiyaman Derneği de festivalin paydaşları arasında yer alıyor.

MG İnşaat'tan Anlamlı Destek

MG İnşaat'ın ana sponsor olarak destek verdiği festival hakkında konuşan İnşaat Mühendisi Muharrem Geçer, 'Memleketimizde kültürel açıdan yapılan her etkinlik desteklenmeli. Biz de MG İnşaat olarak bu anlamlı festivalin yanındayız ve tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz' dedi.

'Memleketimize Aşığız'

7 Renk Festivalleri Kurucusu Şükrü Aydın ise teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi:

'Festival paydaşlarımıza, Adıyaman Valimiz Sayın Osman Varol'a ve Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye destekleri için çok teşekkür ederim. Memleketimize aşığız ve bu sevgimizi katkı sunarak yaşıyoruz. Yakın illerden birçok STK'yı da davet ettik. Bu festival, Adıyaman'ın tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak. Tüm hemşehrilerimizi 7 Renk Festivali'ne bekliyoruz.'

Kaynak : PERRE