Kent merkezinde kısa sürede etkili olan yağış, trafikte aksamalara neden olurken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışla birlikte yollar göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Aniden bastıran yağmurda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için kapalı alanlara ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Meteoroloji verilerine göre, Adıyaman'ın bazı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanakların kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olabileceğini belirtti. Vatandaşların ani su baskınlarına, yıldırım düşmelerine ve kısa süreli kuvvetli rüzgârlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Yetkililer, yağışların yarına kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini, hafta sonu itibarıyla havanın yeniden parçalı bulutlu ve serin olacağını bildirdi.

Kaynak : PERRE