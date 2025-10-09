İnönü Üniversitesi koordinatörlüğünde, Yenilikçi Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (YESKAD) ve Ankara Kültürlerarası Araştırma Derneği (AKAD) ortaklığında yürütülen Erasmus+ KA154-YOU projesi çerçevesinde düzenlenen 'Uzmanlarla Toplantı' etkinliği, 9-10 Ekim 2025 tarihlerinde Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Programda, afet sonrası bilgi kirliliği ve algı yönetimi, sosyal medya ve propaganda, eğitimde doğru bilgiye erişim, gençlerin bilinçli karar alma süreçleri gibi konular ele alınacak. Katılımcılar, bilgi kirliliğinin toplumsal ve siyasal etkilerini tartışarak sosyal medya fenomenleri ve influencerların gençler üzerindeki etkisini değerlendirecek.

Etkinlik kapsamında GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'ın yanı sıra, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Feyza Gizligider de konuşmacı olarak yer alacak.

Zirve süresince sunum, tartışma, vaka analizi, rol oynama ve yaratıcı drama gibi yaygın öğrenme yöntemleri uygulanacak; gençlerin aktif katılımıyla fikir alışverişi yapılacak. Toplantı sonunda elde edilen görüş ve öneriler, ilerleyen süreçte yapılacak eğitim programı, çalıştay ve zirve etkinliklerinin yol haritasını oluşturacak.

Etkinlik, gençlerin doğru bilgiye ulaşma ve dezenformasyonla mücadele konularında bilinçlenmelerini amaçlıyor.

Kaynak : PERRE