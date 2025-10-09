Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile KKTC Adıyaman Semsur Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ortak organizasyonuyla Kıbrıs'ta düzenlenen etkinlik, İskele Piknik Alanı'nda gerçekleştirildi. Katılımcılar, Adıyaman'a özgü müzik, şiir, sohbet ve lezzetlerin yer aldığı doğa buluşmasında keyifli bir gün geçirdi.

Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, parti genel başkanları, milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

'Gelin bu birlikteliği daim kılalım'

Açılış konuşmasını yapan KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Durmaz, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren tüm deprem şehitlerini rahmetle anarak, 'Hayat bize omuz omuza vererek, el ele tutuşarak ayakta kalmayı öğretti. Bizleri biz yapan en büyük değer kardeşlik, dayanışma ve birlik içinde hareket etmektir. Burada sadece bir piknik değil, birbirimizi hatırlamak, kucaklamak ve kenetlenmek için bir araya geldik. Gelin bu birlikteliği daim kılalım' dedi.

Etkinlik boyunca Türkiye'den Şair Fahrettin Çelik ve Haydar Ulaş ile Grup Ezman, Adıyaman'a özgü şiir ve türküler seslendirdi. Katılımcılar halaylar çekip yöresel yemeklerin tadına bakarak memleket havası soludu.

Kaynak : PERRE