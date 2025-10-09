Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hacıbektaş'taki arazisini bağışlamasıyla yapımına başlanan Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi'nin 1. etabının 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açılacağını duyurmuştu. Yıldırım,'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi, birlik ve kardeşliğimizin sembolü olarak kapılarını açıyor' ifadelerini kullanmıştı. Açılış öncesi Bahçeli'ye yapılan anlamlı ziyaret dikkat çekti.

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette 'Çeke Çeke' deyişini seslendiren Bingöl, Bahçeli'ye bağlamasını hediye ederek teşekkürlerini iletti.

Bingöl'ün ziyareti, Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi'nin açılışı öncesinde gerçekleşti. Sanatçının bu jesti, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

MHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi 1. Etap 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açılıyor. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Sayın Yavuz Bingöl, açılış öncesi Genel Başkanımızı makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Bingöl, ziyarette 'Çeke Çeke' deyişini çaldı ve ardından bağlamasını hediye etti.'

Kaynak : PERRE