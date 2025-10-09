Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen yeniden inşa ve yerinde dönüşüm projeleri çerçevesinde Terman Köyü, Düzce Köyü ve Kömür Beldesi'nde yapımı tamamlanan kırsal köy evlerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Terman Köyü'nü ziyaret eden Vali Osman Varol, yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde vatandaşların yerleşimine açılacak olan 37 kırsal köy evini inceledi. Vali Osman Varol, program kapsamında Terman İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle de bir araya geldi.

Depremin ardından yalnızca evlerin değil, güvenli yarınların da inşa edildiğini belirten Vali Osman Varol, 'Asrın birlikteliğiyle deprem bölgesi ilimizde sadece yaşam alanlarını değil, güvenli ve daha yaşanabilir bir geleceği de inşa ediyoruz' dedi.

Daha sonra Düzce Köyü'ne geçen Vali Osman Varol, çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları süren 15 kırsal evde incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yeni evine taşınan Mehmet Uğur ve ailesini de ziyaret eden Vali Osman Varol, 'Yeni ve sıcak yuvanızda sağlık, huzur ve mutlulukla yaşamanızı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Son olarak Kömür Beldesi'nde yapımı tamamlanan kırsal evler ile devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Osman Varol, 'Konumu, mimarisi ve çevre düzenlemesiyle kırsalda yaşam kalitesini artıracak bu evlerin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Kömür Belde merkezinde inşası süren Cemevi hizmet binasında da incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Hasari Talaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kömür Belediyesi ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, talepleri dinleyerek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Osman Varol, 'Devletimizin güçlü desteğiyle merkez ve köylerimizde vatandaşlarımızın tamamını sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturana kadar gayretli çalışmalarımız artarak devam edecektir' dedi.

