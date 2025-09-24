Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102 yıldır çok bedel ödediklerini vurgulayan Özgür Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Haksız uygulamalar, demokrasiyi yok etmiştir"

"Tarihin en ağır saldırılarına uğrasa da bir buğday tanesi gibi sabırla direnen yol arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum. Bizim ilk kurultayımız Sivas Kongresi’dir. Partimiz, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile kurulmuştur. Biz bu ülkeyi kurtaran, Cumhuriyeti kuran, halkın umudunu her koşulda büyüten, demokrasi fikrine inanan, partili rekabeti getiren partiyiz. 102 yılda çok bedel ödedik. Bugün de ödüyoruz. Ancak hiçbir zaman milletin iradesinin üstünde bir güce inanmadık, inanmıyoruz. Örgütümüze yönelik baskılar, haksız uygulamalar, halkın iradesini yok sayan girişimler ve seçilmiş belediye başkanlarımızın hukuksuzca tutuklanmalarıyla demokrasi yok edilmiştir. Millet iradesini hiçe saymaya kalkışıyorlar. Bu baskılar bizi yıldırmayacak. Aksine mücadelemizi daha da büyütecektir.

"Yolumuzdan çeviremezler"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığını da genel merkezini de kongre ve kurultayla seçilmemiş kimseler yönetemez. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramazlar. Enerjimiz yüksek; bitiremezler. İrademiz çeliktendir; bükemezler. İnsanımız yüreklidir; korkutamazlar. Yolumuzdan çeviremezler. Milletimiz bizimle beraberdir. Bu duygu ve düşüncelerle Olağanüstü Kongremizin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm yol arkadaşlarıma ve örgütümüzün fedakar emekçilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak : PHA