Alınan bilgilere göre kaza öğlen saatlerinde Karapınar Mahallesi Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi civarında meydana geldi. Okuldan çıkan lise öğrencisi Olgun P.’ye , Yakup E. idaresindeki 27 RM 443 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Kaynak : PHA