Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kargo aracılığı ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin 48 saatlik fiziki takipli çalışma sonrası bir kargo firmasında yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon TL. olan 28 bin 177 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili tespit edilen 4 şüpheliden 2’si gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA