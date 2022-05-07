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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü, Eşe Yıldız, Esra Yıldız ve Filiz Uludağ yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Ökkeş Yıldız idaresindeki 01 ECA 86 plakalı Ford marka otomobil sürücüsü Belören Kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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