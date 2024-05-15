Alınan bilgiye göre kaza, dün gece geç saatlerde Gölbaşı- Malatya karayolunun 5'nci kilometresinde meydana geldi.

Ozan Köyü yakınlarında M.S idaresindeki 46 P 5525 plakalı TIR ile Mustafa Öner (26) yönetimindeki 02 ADU 578 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Mustafa Öner, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Öner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konulurken TIR sürücüsü M.S, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kısa süreliğine kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA