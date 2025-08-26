Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'la merkez Örenli Mahallesinde kalıcı deprem konutları alanında yapımı tamamlanarak eğitim ve öğretime hazır hale getirilen 24 Derslikli Merkez Örenli İlkokulu’nda ve 8 Eylül’de hizmete sunulacak olan Karadağ ilk ve ortaokulunda incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Eğitimde gerçekleştirilen yatırımların Adıyaman’ın dört bir yanında güçlü bir şekilde kendini gösterdiğini aktaran Vali Osman Varol, şunları kaydetti:

“Depremden olumsuz etkilenen ilimizde eğitimde kaliteyi artırma konusundaki hassasiyetimizi Örenli yaşam alanına kazandırdığımız iki yeni okulla pekiştirmeye devam ediyoruz. Her aşamasını hassasiyetle takip ettiğimiz, çok amaçlı salonlardan, bilim atölyelerine, spor alanlarından, çocuk oyun alanlarına kadar modern donanımla güçlendirilerek yeni eğitim öğretim döneminde geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımızın hizmetine sunulacak bu ilim irfan yuvasının ilimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

“İndere Yaşam Alanının dört bir tarafında inşa ettiğimiz okullarımız yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlerimizle buluşuyor. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına yapım çalışmaları tamamlanan bu önemli eğitim yatırımlarının ilimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Kaynak : PHA