Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sümerevler Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Tutdere, “Birlikte bu mahalleyi ve bütün şehri yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

“Depreme dirençli bir şehir inşa edeceğiz”

6 Şubat depremlerinin ardından Sümerevler Mahallesi’nde ciddi bir tahribat yaşandığını hatırlatan Başkan Tutdere, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Alitaşı’nda, Sümerevler’de çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Yıllardır bu mahallede yaşanan bir sorunu tamamen çözüyoruz. Yaklaşık 3,5-4 metre derinlikte kanalizasyon şebekesini yeniliyoruz. İçme suyu şebekesini de tamamladık. Üstyapısıyla birlikte Sümerevler Mahallemizi yenilenmiş olarak halkımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız artık yıllardır çektikleri sıkıntıyı yaşamayacaklar. Ekiplerimizle yanınızdayız; birlikte bu mahalleyi ve bütün şehri yeniden ayağa kaldıracağız. Yollarımızı, altyapımızı yenileyerek depreme dirençli, güvenli sokaklar ve caddeler inşa edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“Kimsenin cesaret edemediği işleri yapıyoruz”

Tutdere, mahalle sakinlerine gösterdikleri sabır ve destek için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Ekim ayının sonuna doğru bütün cadde ve sokaklarımızı tertemiz bir şekilde vatandaşımıza teslim edeceğiz. Sümerevler Mahallesi’nde çalışmalar bittikten hemen sonra Alitaşı Mahallesi’ne geçerek üstyapı çalışmalarına başlayacağız. Sokak sokak, cadde cadde asfaltlarımızı sererek bu işi tamamlayacağız. Yıllardır kimsenin müdahale etmeye cesaret edemediği çok önemli işleri bu dönemde yapıyoruz. Tüm bu çalışmaları sizlerden aldığımız destek ve dualarla gerçekleştiriyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman söylüyoruz; yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

Sümerevler Mahalle Muhtarı Celal Ekinci, mahallesinde Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür ederek, “Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Altyapı, elektrik, su, kanalizasyon… Hepsini bir araya getirerek başkanımız Alitaşı’nda nasıl yaptıysa mahallemizde de aynı çalışmaları yapacak. Bu çalışmaları adım adım Başkanımızla birlikte takip ediyoruz. Burada emeği geçen tüm ekiplere ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

