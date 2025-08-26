Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama programı kapsamında yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgede barış ve esenliğin teminatı olduğunu belirterek, "Yönünü Ankara'ya dönen kazanır" dedi.MUŞ (İGFA) - Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü kutlama törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap ederek, önemli mesajlar verdi.

Malazgirt'te düşmanı bozguna uğratan, Anadolu'nun kapısını açan o güçlü iradenin burada olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bu süreç ile ilgili önemli mesafe katettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü engele sabotaja rağmen güçlü Türkiye için çırpındıklarını söyledi.

"BİZ BÖLGEDE BARIŞTAN YANAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşlik hukukunu gözetenlerin kazanacağını ifade ederek, Türkiye'nin bölgede barış ve esenliğin teminatı olduğunu söyledi.

"Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıblesini şaşırıp kendisine yeni yabancı patronlar arayanlar kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz. Biz kalıcı barışın tesisinden yanayız." dedi.

Sorunların diyalogla çözülmesinden yana olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkler, Kürtler ve Araplar olarak yan yana yaşayacağız. Hepimiz aynı milletin, aynı bayrağın, aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Unutmayın hepimize yer vardır. Müslüman kanundan beselenneler tarih sahnesinden çekildikten sonra bile biz yine burada olacağız. Unutmayın, Malazgirt'te olacağız" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında yapılan dua ile tören sona erdi.