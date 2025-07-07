‘Türkiye Cumhuriyeti göz bebeğimizdir’



Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye Cumhuriyeti göz bebeğimizdir. Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir. Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı’mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir."



‘En büyük idealimiz Türkiye Yüzyılı hedefleridir’



Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna da vurgu yapan Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."



Kaynak : PHA