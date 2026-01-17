İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere dün karnelerini aldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıflara karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren 'gelişim raporu' verildi.

Birinci dönemin sona ermesi dolayısıyla dün okullarda düzenlenen törenlerde öğrenciler, karne almanın sevincini yaşadı. Tatil günlerinde test çözmek, kitap okumak, spor yapmak gibi pek çok etkinlikler yapmak istediklerini anlatan öğrenciler öğretmenlerine de teşekkür etti.

İkinci dönem, 2 Şubat'ta başlayacak

İki hafta sürecek yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, 16-20 Mart'ta ise ikinci dönemin ara tatili olacak.

25-26 Eğitim öğretim dönemi ne zaman sona erecek?

18 milyon öğrencinin dün karne almasıyla yarıyıl tatili b başlarke,2025-2026 eğitim öğretim dönemi 26 Haziran'da sona erecek.

Kaynak : PERRE