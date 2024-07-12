Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eğitim bileşenlerinin görüşlerini almadan hazırladığı iddia edilen yeni meslek kanunu görüşmeleri, geçtiğimiz Salı gününden itibaren TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanmıştı.

Eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı düzenlediği iddiasıyla eleştirdiği, hak ve taleplerini içermediği vurgulanan Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) görüşmelerine 16 Temmuz Salı gününe kadar ara verileceği açıklandı.

Eğitim Sen, MEB'in eğitim ve bilim emekçilerinin taleplerini göz ardı ettiği ve demokratik tepkilerini kolluk güçlerince şiddet kullanarak bastırıldığını kaydederek kınama açıklaması yaptı. Sendika üye ve yöneticilerinin polis tarafından darp ve işkence edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

Bir milyonu aşkın öğretmeni ve öğretmen adayı meslektaşlarını ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı eleştiri ve itirazlarını sürdüren Eğitim Sen, iktidarın ve MEB’in tutumunu eleştirdi. Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, "Bu karanlık zihniyete karşı mücadeleye kararlılıkla devam edileceği" ifade edildi.

Eğitim Sen, haklarını savunma ve taleplerini duyurma kararlılığına vurgu yaparak, Milli Egemenlik Parkı’ndaki oturma eylemlerinin, ÖMK’nin Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü süre boyunca devam edeceğini duyurdu. Eğitim ve bilim emekçileri, veliler ve öğrencilerden destek çağrısında bulunarak, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, ekonomik sorunlara çözüm getirmeyen ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun derhal geri çekilmesini talep etti.

Eğitim Sen, milletvekillerine de seslenerek, hak ve taleplerini içermeyen bu düzenlemeye onay vermemeleri çağrısında bulundu. Eğitim emekçilerinin mücadelesinin süreceği ve baskılara boyun eğmeyeceği vurgulandı.

Kaynak : PHA