UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kommagene Krallığı'na ait devasa heykeller, yılın ilk günlerinde yağan karla beraber beyaza bürünerek büyüleyici bir görünüme kavuştu.

Sadece yaz aylarında değil, kışın da büyüleyici güzelliğiyle dikkat çeken, 2.206 metre yükseklikteki Karla kaplı dev heykeller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Adıyaman Fotoğraf Topluluğu (AFOT) üyeleri Musa Gürbüz ve Ferit Gölgül, zorlu kış koşullarına rağmen özel ekipmanlarla zirveye ulaşarak Tanrı heykellerini karlar altında görüntüledi. Tırmanışın hem fiziksel olarak zorlayıcı hem de görsel açıdan son derece tatmin edici olduğunu belirten fotoğrafçılar, Nemrut Dağı'na kışın çıkmak isteyenlere dikkatli olmalarını, mümkünse bu muhteşem yeri ziyaret etmek için yaz aylarını tercih etmelerini önerdi.

