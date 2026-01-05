Adıyaman Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimler sonucunda başkanlığa Ziya Duranay seçildi. Seçimlerin ardından Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, yayımladığı mesajla Ziya Duranay'ı tebrik ederek, yeni görev döneminde kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Başkan Tutdere, seçim sürecinde demokratik bir olgunlukla yarışan Emrah Yazıcıoğlu'na da katkıları ve emeği dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Tutdere, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Seçim sürecinde demokratik bir olgunlukla yarışan Sayın Emrah Yazıcıoğlu'na da katkıları ve emeği için teşekkür ediyorum. Şehrimizin ekonomisinin belkemiğini oluşturan esnaflarımızla, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz.'

